Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Премьер Британии заявил о большой вероятности усиления ограничений

Воскресенье, 3 января 2021, 13:51

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, вероятно, будут ужесточаться карантинные ограничения, поскольку количество случаев COVID-19 продолжает расти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Случаи COVID-19 в Великобритании достигли рекордного уровня и продолжают расти, чему способствует новый вариант вируса.

Это уже вынудило правительство отменить запланированное повторное открытие школ в Лондоне и его окрестностях.

Большая часть Англии уже находится под жесточайшим уровнем ограничений, изложенных в четырехуровневой системе региональных правил, призванных остановить распространение вируса и защитить национальную систему здравоохранения.

Но Джонсон сказал, что ограничения, "увы, могут быть ужесточены". "Очевидно, что есть ряд более жестких мер, которые мы должны рассмотреть ... Я не собираюсь сейчас строить предположения о том, какими они будут", - сказал он.

Джонсон также сказал, что школы безопасны, и посоветовал родителям отправлять своих детей, где это разрешено правилами. "Я не сомневаюсь, что школы безопасны, а образование является приоритетом", - сказал он.

Как сообщалось, британское правительство поместило еще больше районов Англии под действие самых строгих карантинных ограничений. С 31 декабря они распространяются уже на три четверти населения Англии.

Читайте также: Новая угроза или лишняя паника: как мутировавший COVID из Британии напугал правительства по всему миру.

Темы: Великобританиялокдаун


powered by lun.ua
Главное сегодня

Чиновникам придется сдавать экзамен по украинскому языку, но не всем

Врач оказалась в реанимации после введения вакцины против Covid

Количество выявленных заражений коронавирусом упало до 4,5 тысяч

Главные новости субботы и ночи: российская вакцина, санкции против "Северного потока"

РФ объявила о готовности испытать на украинцах препарат "Спутник-V"

В Финляндии зафиксировали первую побочную реакцию на вакцину от коронавируса

Все новости...
Великобритания
В Британии новый рекорд заражений – более 57 тысяч за сутки
Мутировавший штамм коронавируса гораздо заразнее – британские ученые
Франция одобрила заявку Стэнли Джонсона на получение гражданства – Bloomberg
Последние новости
14:10
Ватикан начнет вакцинацию от коронавируса "через несколько дней"
14:04
В 2020 украинцы приобрели и зарегистрировали на 3% меньше автомобилей
13:51
Премьер Британии заявил о большой вероятности усиления ограничений
13:37
Чиновникам придется сдавать экзамен по украинскому языку, но не всем
13:03
Украина отменила пошлину на ввоз вин из ЕС
12:35
инфографикаВ столице за день от Covid умерли два десятка человек
12:12
ЕС осудил "абсолютно неприемлемые" условия пребывания мигрантов в Боснии
11:49
Врач оказалась в реанимации после введения вакцины против Covid
11:27
фотоВ Норвегии продолжается поисковая операция на месте большого оползня: найдены 5 погибших
11:06
Порошенко предостерег власти от использования российского препарата "Спутник-V"
Все новости...