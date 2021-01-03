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Премьер Британии заявил о большой вероятности усиления ограничений

Воскресенье, 3 января 2021, 12:51
Премьер Британии заявил о большой вероятности усиления ограничений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, вероятно, будут ужесточаться карантинные ограничения, поскольку количество случаев COVID-19 продолжает расти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Случаи COVID-19 в Великобритании достигли рекордного уровня и продолжают расти, чему способствует новый вариант вируса.

Это уже вынудило правительство отменить запланированное повторное открытие школ в Лондоне и его окрестностях.

Большая часть Англии уже находится под жесточайшим уровнем ограничений, изложенных в четырехуровневой системе региональных правил, призванных остановить распространение вируса и защитить национальную систему здравоохранения.

Но Джонсон сказал, что ограничения, "увы, могут быть ужесточены". "Очевидно, что есть ряд более жестких мер, которые мы должны рассмотреть ... Я не собираюсь сейчас строить предположения о том, какими они будут", - сказал он.

Джонсон также сказал, что школы безопасны, и посоветовал родителям отправлять своих детей, где это разрешено правилами. "Я не сомневаюсь, что школы безопасны, а образование является приоритетом", - сказал он.

Как сообщалось, британское правительство поместило еще больше районов Англии под действие самых строгих карантинных ограничений. С 31 декабря они распространяются уже на три четверти населения Англии.

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Темы: Великобританиялокдаун
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