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Ватикан начнет вакцинацию от коронавируса "через несколько дней"

Воскресенье, 3 января 2021, 14:10
Ватикан

Ватикан планирует начать кампанию вакцинации против Covid-19 "в ближайшие несколько дней", и медицинские работники и пожилые люди будут получать вакцины со второй половины января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В коротком заявлении не упоминалось о Папе Римском Франциске и о том, когда 84-летний понтифик получит вакцину.

"Ожидается, что вакцины могут прибыть во вторую неделю января в количестве, достаточном для удовлетворения потребностей Святого Престола и Ватикана", - говорится в сообщении.

Ватикан приобрел низкотемпературный холодильник для хранения вакцины, прививки которой начнутся во второй половине января.

Приоритет будет отдан "персоналу здравоохранения и общественной безопасности, пожилым людям и персоналу, наиболее часто контактирующему с населением".

Напомним, Папа Римский Франциск из-за болезни не возглавлял богослужения, которые традиционно происходят вечером 31 декабря и утром 1 января нового года.

Темы: вакцинациякоронавирусВатикан


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