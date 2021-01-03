В Минске снова проходят дворовые марши, несколько задержанных

В Минске в воскресенье снова проходят дворовые марши против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и насилия силовиков.

Источник: TUT.BY, белорусская служба Радио Свобода

Детали: Так, утром небольшая акция протеста прошла на улице Матусевича.

Также люди с бело-красно-белой символикой и протестными лозунгами вышли возле торгового центра "Рига".

Дворовой марш прошел также в Советском районе Минска.

Также протестовали в Малиновке, Чижовке, на улице Золотая горка, в микрорайоне Зеленый луг, в Уручье, Сухарево и других.

На Кальварийской улице прошел пикет в поддержку свободы СМИ.

После Нового года находятся под арестом журналисты "Белсата" Катерина Андреева и Дарья Чульцова, которые были задержаны 15 ноября, а журналист TUT.BY Екатерина Борисевич – с 19 ноября.

22 декабря против Пресс-клуба было возбуждено уголовное дело. За решеткой находятся основатель Юлия Слуцкая, финансовый директор Сергей Альшевский, программный директор Алла Шарко, оператор Петр Слуцкий.

Телеграм-канал "Списки задержанных" сообщает о 4 задержанных в Минске.

Что предшествовало: В минувшее воскресенье, 27 декабря, в разных районах Минска прошли локальные акции, были задержаны более 20 человек. Тогда впервые с начала протестов о воскресной акции не объявили в телеграмм каналах.

После президентских выборов 9 августа протестующие продолжают требовать отставки Александра Лукашенко и проведения новых справедливых выборов, освобождения политических заключенных и ответственности за избиение и пытки мирных демонстрантов. Уже два месяца воскресные митинги проходят в новом формате – участники собираются на местные марши во дворах и районах.