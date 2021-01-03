Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ООС: 7 нарушений "тишины", без потерь

Воскресенье, 3 января 2021, 18:16

С начала суток 3 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов неподалеку населенных пунктов Лебединское, Красногоровка и Марьинка.

Из крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций вблизи Лебединского, Песков и Марьинки. А у Водяного, что на Приазовье – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Южного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Светлодарска – с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов".

Детали: Украинские воины в результате вражеских обстрелов не пострадали.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВ Минске снова проходят дворовые марши, несколько задержанных

Вода в Крыму уже на исходе, а оккупанты лишь "осваивают" деньги – ученые

Чиновникам придется сдавать экзамен по украинскому языку, но не всем

Врач оказалась в реанимации после введения вакцины против Covid

Количество выявленных заражений коронавирусом упало до 4,5 тысяч

Главные новости субботы и ночи: российская вакцина, санкции против "Северного потока"

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Оккупанты вели огонь из гранатометов и пулемета – ООС
Новый год на Донбассе: 7 обстрелов, украинские военные отвечают
Бойцы Объединенных сил поздравили украинский с Новым годом
Последние новости
18:16
ООС: 7 нарушений "тишины", без потерь
18:00
Скандал в Польше: знаменитости получили прививку вне очереди
17:39
В 2020 году транзит газа в Европу уменьшился на 38%
17:13
видеоВ Минске снова проходят дворовые марши, несколько задержанных
16:49
В Испании усилили ограничения на передвижение из-за 40-часовой вечеринки
16:31
Украину накроет туман, возможно нарушение движения транспорта – ГСЧС
16:13
В РФ сократилась добыча нефти почти на 9%
15:58
В Чехии прививки от коронавируса будут доступны для всех желающих с 1 февраля
15:22
Bitcoin бьет рекорд четвертый день подряд: уже 34 тысячи долларов
15:18
МОЗ добавил Польшу и Британию в список "красных" стран для украинцев
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!