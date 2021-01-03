ООС: 7 нарушений "тишины", без потерь

С начала суток 3 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов неподалеку населенных пунктов Лебединское, Красногоровка и Марьинка.

Из крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций вблизи Лебединского, Песков и Марьинки. А у Водяного, что на Приазовье – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Южного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Светлодарска – с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов".

Детали: Украинские воины в результате вражеских обстрелов не пострадали.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.