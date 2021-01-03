Покупать российскую вакцину нет рациональных оснований – "Медзакупки"

Гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов считает, что для закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" нет никаких рациональных оснований.

Источник: Жумадилов в Facebook

Дословно: "Не буду останавливаться подробно на сомнительности процесса разработки и испытаний этой вакцины-кандидата, в частности, на том, что московский Институт Гамалеи начал разработку одним из последних, но объявил об успешном завершении второй фазы испытаний первым летом прошлого года. При этом с третьей фазы он до сих пор не вышел обнародованным результатам.

Не буду останавливаться на том, что полагаться на государственную российскую компанию в условиях российской вооруженной агрессии против Украины в вопросе обеспечения эпидемического благополучия всей страны – это невежество, как минимум.

Остановлюсь лишь на том, что в сегменте векторных вакцин, которой и является российская вакцина-кандидат, есть значительная конкуренция. 18 производителей по всему миру находятся на том или ином этапе разработки. Среди них есть такие авторитетные игроки международного фармацевтического рынка, как AstraZeneca, Johnson&Johnson и другие. При этом AstraZeneca уже имеет разрешение на использование в ряде стран, включая Великобританию.

То есть сейчас для заказа российского продукта, в сегменте которого есть более дешевые, более эффективные, более надежные вакцины, нет никаких рациональных оснований".

Предыстория: