Покупать российскую вакцину нет рациональных оснований – Медзакупки
Гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов считает, что для закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" нет никаких рациональных оснований.
Источник: Жумадилов в Facebook
Дословно: "Не буду останавливаться подробно на сомнительности процесса разработки и испытаний этой вакцины-кандидата, в частности, на том, что московский Институт Гамалеи начал разработку одним из последних, но объявил об успешном завершении второй фазы испытаний первым летом прошлого года. При этом с третьей фазы он до сих пор не вышел обнародованным результатам.
Не буду останавливаться на том, что полагаться на государственную российскую компанию в условиях российской вооруженной агрессии против Украины в вопросе обеспечения эпидемического благополучия всей страны – это невежество, как минимум.
Остановлюсь лишь на том, что в сегменте векторных вакцин, которой и является российская вакцина-кандидат, есть значительная конкуренция. 18 производителей по всему миру находятся на том или ином этапе разработки. Среди них есть такие авторитетные игроки международного фармацевтического рынка, как AstraZeneca, Johnson&Johnson и другие. При этом AstraZeneca уже имеет разрешение на использование в ряде стран, включая Великобританию.
То есть сейчас для заказа российского продукта, в сегменте которого есть более дешевые, более эффективные, более надежные вакцины, нет никаких рациональных оснований".
Предыстория:
- 2 января нардеп и кум президента РФ Виктор Медведчук заявил о том, что в Министерство здравоохранения Украины уже поступило заявление о госрегистрации "Спутник V" для использования его на украинцах в качестве вакцины от коронавируса.
- В свою очередь главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что все слухи и политические заявления о возможной регистрации в Украине российского препарата "Спутник-V" не соответствуют действительности. Он заверил, что Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью, завершающую, фазу клинических исследований.