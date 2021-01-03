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Туристы из Украины провалились под лед на озере в польских Татрах

Воскресенье, 3 января 2021, 18:23
Туристы из Украины провалились под лед на озере в польских Татрах

Украинские туристы провалились под лед на озере Морское Око в польских Татрах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Инцидент произошел в субботу в Татранском национальном парке. Украинцы провалились под лед примерно в 10 метрах от берега.

Им удалось самостоятельно выбраться на берег, никто из них серьезно не пострадал. Сколько украинцев было на месте инцидента, не сообщается.

Лед на Морском Оке слишком тонкий, чтобы выходить на него. Власти парка уже давно обращаются с просьбой не выходить на озера в Татрах. Знаки, размещенные на берегах, также сообщают об опасности.

У озера также есть охранники парков, но, несмотря на их предостережения, туристы регулярно выходят на лед.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польша
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