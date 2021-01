Администрация Трампа ввела санкции против 365 человек и структур из РФ - Помпео

Администрация президента США Дональда Трампа за время своей работы ввела санкции против более чем 365 физических и юридических лиц из России.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает "Европейская правда".

Since 2017, @realDonaldTrump Administration has imposed sanctions on 365+ Russian targets in response to Russia’s destabilizing and aggressive actions in Ukraine and throughout Europe. pic.twitter.com/cWTp3gs367