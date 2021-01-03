Администрация Трампа ввела санкции против 365 человек и структур из РФ - Помпео

Администрация президента США Дональда Трампа за время своей работы ввела санкции против более чем 365 физических и юридических лиц из России.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает "Европейская правда".

Since 2017, @realDonaldTrump Administration has imposed sanctions on 365+ Russian targets in response to Russia’s destabilizing and aggressive actions in Ukraine and throughout Europe. pic.twitter.com/cWTp3gs367 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

"Администрация ввела санкции против более чем 365 российских объектов в ответ на дестабилизирующие и агрессивные действия России в Украине и по всей Европе", - написал Помпео в Twitter.

Он также повторил позицию Белого дома о том, что администрация Трампа проводила наиболее жесткую политику в отношении РФ, чем когда-либо предыдущая американская администрация.

"Никакая другая администрация не была столь жесткой в отношении России, чем мы. И точка. Не о чем говорить. Взгляните на факты", - подчеркнул Помпео.

Напомним, Сенат США повторно поддержал проект оборонного бюджета, в котором предусмотрены санкции против "Северного потока-2", таким образом окончательно преодолев вето действующего президента Дональда Трампа.

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