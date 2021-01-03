Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Администрация Трампа ввела санкции против 365 человек и структур из РФ - Помпео

Воскресенье, 3 января 2021, 21:00

Администрация президента США Дональда Трампа за время своей работы ввела санкции против более чем 365 физических и юридических лиц из России.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает "Европейская правда".

"Администрация ввела санкции против более чем 365 российских объектов в ответ на дестабилизирующие и агрессивные действия России в Украине и по всей Европе", - написал Помпео в Twitter.

Он также повторил позицию Белого дома о том, что администрация Трампа проводила наиболее жесткую политику в отношении РФ, чем когда-либо предыдущая американская администрация.

"Никакая другая администрация не была столь жесткой в отношении России, чем мы. И точка. Не о чем говорить. Взгляните на факты", - подчеркнул Помпео.

Напомним, Сенат США повторно поддержал проект оборонного бюджета, в котором предусмотрены санкции против "Северного потока-2", таким образом окончательно преодолев вето действующего президента Дональда Трампа.

Читайте также: Санкции и помощь Украине: что включает военный бюджет США и почему Трамп хочет его ветировать.

Темы: СШАТрампсанкцииРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Крыму избили дочь и жену политзаключенного – Тягнибок

"Медзакупки" больше не будут согласовывать с МОЗ закупку вакцин – директор

Покупать российскую вакцину нет рациональных оснований – "Медзакупки"

видеоВ Минске снова проходят дворовые марши, несколько задержанных

Вода в Крыму уже на исходе, а оккупанты лишь "осваивают" деньги – ученые

Чиновникам придется сдавать экзамен по украинскому языку, но не всем

Все новости...
США
США поставили сжиженный газ в Хорватию: оператор ГТС хочет транспортировать его в Украину
Сенаторы-республиканцы не поддержат результаты голосования выборщиков
В Хорватии заработал терминал для приема сжиженного газа из США
Последние новости
21:00
Администрация Трампа ввела санкции против 365 человек и структур из РФ - Помпео
20:46
В Крыму избили дочь и жену политзаключенного – Тягнибок
20:15
"Медзакупки" больше не будут согласовывать с МОЗ закупку вакцин – директор
20:03
Новости экономики: рекорды Bitcoin и отказ в сертификации Nord stream-2
19:23
Туристы из Украины провалились под лед на озере в польских Татрах
18:50
Покупать российскую вакцину нет рациональных оснований – "Медзакупки"
18:39
В Германии есть консенсус относительно продления локдауна после 10 января
18:16
ООС: 7 нарушений "тишины", без потерь
18:00
Скандал в Польше: знаменитости получили прививку вне очереди
17:39
В 2020 году транзит газа в Европу уменьшился на 38%
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!