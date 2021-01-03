В Черновцах взорвался газ в квартире, пострадавший в реанимации

В центре Черновцов в многоквартирном доме произошел пожар из-за вспышки газовоздушной смеси, хозяин квартиры госпитализирован в реанимационное отделение.

Источник: полиция Черновицкой области

Дословно: "Утром 3 января на спецлинию полиции "102" поступило сообщение о взрыве бытового газа в квартире на четвертом этаже одного из домов по улице Почтовой в Черновцах. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, наряд патрульных полицейских и спасатели.

Предварительно правоохранители выяснили, что возгорание могло произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. В результате действия высокой температуры также произошла вспышка газовоздушной смеси. Огонь частично повредил стены и потолок помещения, мебель и вещи домашнего обихода.

В результате пожара пострадал 82-летний владелец квартиры. Пострадавшего с многочисленными ожогами медики госпитализировали в реанимационное отделение больницы".

Детали: Следователи Шевченковского отделения полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Для окончательного установления причин пожара правоохранители назначен ряд экспертиз.