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В ВМС рассказали, когда в Украину прибудут американские катера Island

Воскресенье, 3 января 2021, 22:22
В ВМС рассказали, когда в Украину прибудут американские катера Island
Facebook Андрея Котляра

Американские патрульные катера класса Island прибудут в Украину в течение первого полугодия 2021 года.

Источник: командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Ожидаем, что "Айленды" придут к нам в течение следующего первого полугодия, а до конца 2021 приобретут все мощности – тогда будем иметь дивизион из пяти катеров этого класса.

Сейчас катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение, в январе наши украинские экипажи отправляются в Балтимор, где будут проводить доподготовку на борту".

Детали: Он добавил, что уже подписан контракт на строительство американских катеров Mark VI для Украины и выразил надежду, что до конца 2022 первая партия дойдет до ВМС Украины.

Неижпапа также напомнил о предварительных переговорах с Великобританией по строительству восьми ракетных катеров (с комплектующими) для ВМС Украины.

Кроме того, он сообщил, что Военно-морские силы Украины ожидают в 2021 году закупку для их нужд турецких беспилотных авиационных комплексов Bayraktar.

Предыстория:

  • В сентябре 2018 года в американском городе Балтимор прошла церемония передачи двух патрульных катеров класса Island ("Айленд") Украины.
  • 30-метровые катера - Drummond и Cushing - построены 40 лет назад, способные выходить в море при мощных штормах, и выполнять возложенные на них задачи в сложных условиях, вести огонь.
  • В ноябре 2019 года их включили в состав ВМС.
  • В ВМС заявляли, что планируют получить еще три катера класса Island в 2021 году.

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