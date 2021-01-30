Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул Светлану Тихановскую претендентом на получение Нобелевской премии мира.

Источник: Reuters со ссылкой на собственные источники

Дословно: "Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира".

Детали: По информации одного из источников, Науседа выдвинул Тихановскую, которая сейчас живет в Литве, чтобы продемонстрировать поддержку белорусского демократического движения и требования о проведении свободных выборов.