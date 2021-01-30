Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

Суббота, 30 января 2021, 23:58

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул Светлану Тихановскую претендентом на получение Нобелевской премии мира.

Источник: Reuters со ссылкой на собственные источники

Дословно: "Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира".

Детали: По информации одного из источников, Науседа выдвинул Тихановскую, которая сейчас живет в Литве, чтобы продемонстрировать поддержку белорусского демократического движения и требования о проведении свободных выборов.

Темы: ТихановскаяБеларусьоппозиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ воскресенье в России возобновятся акции протеста, власти готовятся

Бывший вице-президент "Энергоатома" Юрий Резуник совершил самоубийство – источник

Санкции против РФ, введенные за захват Крыма, не снимут – посол США

Коронавирус: стало известно, кто первым получит прививки в Украине

видеоПодполковника СБУ и полицейских будут судить за похищение людей и вымогательство

В США изменили правила ношения масок

Все новости...
Тихановская
Украина пригласила Тихановскую на первое заседание "Люблинского треугольника"
Тихановская призвала ОБСЕ помочь ей безопасно вернуться в Беларусь
Против Тихановской и других оппозиционеров в Беларуси открыли дела
Последние новости
23:58
Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
23:39
В Китае за взяточничество и многоженство казнили бывшего главу госкомпании
23:16
Главари ОРДЛО заявили, что получат "Спутник V", Россия отрицает
22:29
фотоВ воскресенье в России возобновятся акции протеста, власти готовятся
21:58
В Британии задержали мужчину, из-за которого эвакуировали завод по производству вакцин
21:42
В США органы юстиции заинтересовались биржевым противостоянием
20:57
В Северной Ирландии призвали пересмотреть часть соглашения о Brexit на фоне "войны за вакцины"
20:48
Бывший вице-президент "Энергоатома" Юрий Резуник совершил самоубийство – источник
20:06
Санкции против РФ, введенные за захват Крыма, не снимут – посол США
19:19
фотоИз плена освободили украинских моряков, которых удерживали пираты в Нигерии
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!