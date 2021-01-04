Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Больше всего случаев COVID-19 в Европе регистрируют в Великобритании, Италии, Франции и Германии

Понедельник, 4 января 2021, 00:28

По состоянию на 3 января в странах Европы диагностировали 163 669 новых заражений коронавирусом, в частности, 4576 в Украине.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Италия, Франция, Германия. Украина сейчас на 10-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 19-м месте.

Сейчас в мире диагностировано 85 миллионов случаев заражения коронавирусом, 60 миллионов больных вылечились, 1 834 354 пациента с COVID-19 умерли. 

Продолжают бороться с болезнью более 23 миллионов человек.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Крыму избили дочь и жену политзаключенного – Тягнибок

"Медзакупки" больше не будут согласовывать с МОЗ закупку вакцин – директор

Покупать российскую вакцину нет рациональных оснований – "Медзакупки"

видеоВ Минске снова проходят дворовые марши, несколько задержанных

Вода в Крыму уже на исходе, а оккупанты лишь "осваивают" деньги – ученые

Чиновникам придется сдавать экзамен по украинскому языку, но не всем

Все новости...
коронавирус
"Медзакупки" больше не будут согласовывать с МОЗ закупку вакцин – директор
Покупать российскую вакцину нет рациональных оснований – "Медзакупки"
В Чехии прививки от коронавируса будут доступны для всех желающих с 1 февраля
Последние новости
00:55
Спасатели нашли в Карпатах туриста, который пытался взойти на Говерлу
00:28
Больше всего случаев COVID-19 в Европе регистрируют в Великобритании, Италии, Франции и Германии
23:22
В ВМС рассказали, когда в Украину прибудут американские катера Island
22:35
В Черновцах взорвался газ в квартире, пострадавший в реанимации
21:48
Киевским маршруткам разрешили еще полгода брать наличные у пассажиров
21:00
Администрация Трампа ввела санкции против 365 человек и структур из РФ - Помпео
20:46
В Крыму избили дочь и жену политзаключенного – Тягнибок
20:15
"Медзакупки" больше не будут согласовывать с МОЗ закупку вакцин – директор
20:03
Новости экономики: рекорды Bitcoin и отказ в сертификации Nord stream-2
19:23
Туристы из Украины провалились под лед на озере в польских Татрах
Все новости...