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Главные новости воскресенья и ночи: В Крыму избили семью политзаключенного, запись разговора Трампа

Понедельник, 4 января 2021, 07:00

В оккупированном Крыму неизвестные избили дочь и жену политзаключенного Кремля Олега Приходько, Трамп потребовал от властей Джорджии найти ему голоса. Запись разговора — актуальные новости 3 января.

О нападении в Крыму

Председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил, что в оккупированном Крыму совершено нападение на дочь и жену заключенного Кремля Олега Приходько. 

Тягнибок также сообщил, что в Приходько, который находится в заключении в РФ, значительные проблемы со здоровьем.

О звонке Трампа 

Издание Washington Post со ссылкой на запись разговора между действующим президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем штата Джорджии Брэдом Раффенспергером сообщает, что Трамп потребовал от собеседника пересчитать голоса президентских выборов в его пользу. Аудио.

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О других важных новостях

Начиная с 1 января во Франции все новые велосипеды продаются только с идентификационным номером, а в июле следующего года правило идентификации распространится на весь велотранспорт, включая подержанные велосипеды.

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX, вероятно, попытается провести тестовый запуск 9-го прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship уже 6 января.

Темы: Трамп
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