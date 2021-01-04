Главные новости воскресенья и ночи: В Крыму избили семью политзаключенного, запись разговора Трампа

В оккупированном Крыму неизвестные избили дочь и жену политзаключенного Кремля Олега Приходько, Трамп потребовал от властей Джорджии найти ему голоса. Запись разговора — актуальные новости 3 января.

О нападении в Крыму

Председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил, что в оккупированном Крыму совершено нападение на дочь и жену заключенного Кремля Олега Приходько.

Тягнибок также сообщил, что в Приходько, который находится в заключении в РФ, значительные проблемы со здоровьем.

О звонке Трампа

Издание Washington Post со ссылкой на запись разговора между действующим президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем штата Джорджии Брэдом Раффенспергером сообщает, что Трамп потребовал от собеседника пересчитать голоса президентских выборов в его пользу. Аудио.

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