Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Главные новости воскресенья и ночи: В Крыму избили семью политзаключенного, запись разговора Трампа

Понедельник, 4 января 2021, 08:00

В оккупированном Крыму неизвестные избили дочь и жену политзаключенного Кремля Олега Приходько, Трамп потребовал от властей Джорджии найти ему голоса. Запись разговора — актуальные новости 3 января.

О нападении в Крыму

Председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил, что в оккупированном Крыму совершено нападение на дочь и жену заключенного Кремля Олега Приходько. 

Тягнибок также сообщил, что в Приходько, который находится в заключении в РФ, значительные проблемы со здоровьем.

О звонке Трампа 

Издание Washington Post со ссылкой на запись разговора между действующим президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем штата Джорджии Брэдом Раффенспергером сообщает, что Трамп потребовал от собеседника пересчитать голоса президентских выборов в его пользу. Аудио.

О Толоке Украинской правды

УП дарит футболку с обновленным Дон Кихотом каждому подписчику Толоки УП, который поддержит издание от 1000 грн в год. Акция длится до 7 января.

Присоединяйтесь к Толоке УП и получите эксклюзивные промокоды от бизнес-партнеров Украинской правды.

О других важных новостях

Начиная с 1 января во Франции все новые велосипеды продаются только с идентификационным номером, а в июле следующего года правило идентификации распространится на весь велотранспорт, включая подержанные велосипеды.

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX, вероятно, попытается провести тестовый запуск 9-го прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship уже 6 января.

Темы: Трамп


powered by lun.ua
Главное сегодня

Коронавирус в Украине: менее 5 тысяч случаев за сутки, выздоровели больше

В Крыму избили дочь и жену политзаключенного – Тягнибок

"Медзакупки" больше не будут согласовывать с МОЗ закупку вакцин – директор

Покупать российскую вакцину нет рациональных оснований – "Медзакупки"

видеоВ Минске снова проходят дворовые марши, несколько задержанных

Вода в Крыму уже на исходе, а оккупанты лишь "осваивают" деньги – ученые

Все новости...
Трамп
Трамп требовал от властей Джорджии найти ему голоса – WP
Администрация Трампа ввела санкции против 365 человек и структур из РФ - Помпео
Сенаторы-республиканцы не поддержат результаты голосования выборщиков
Последние новости
08:22
Коронавирус в Украине: менее 5 тысяч случаев за сутки, выздоровели больше
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: В Крыму избили семью политзаключенного, запись разговора Трампа
07:06
Оккупанты вели обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов – ООС
05:32
SpaceX готовится к запуску Starship уже на этой неделе
03:57
COVID-19: в мире за сутки диагностировали еще полмиллиона заражений
03:17
АудиоТрамп требовал от властей Джорджии найти ему голоса – WP
01:49
В США переизбрали спикера нижней палаты Конгресса
00:55
Спасатели нашли в Карпатах туриста, который пытался взойти на Говерлу
00:28
Больше всего случаев COVID-19 в Европе регистрируют в Великобритании, Италии и Франции
23:22
В ВМС рассказали, когда в Украину прибудут американские катера Island
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!