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Водитель пытался удрать с мертвым велосипедистом в багажнике, которого только что сбил

Понедельник, 4 января 2021, 09:18

В Одесской области водитель сбил насмерть велосипеда и, чтобы скрыть преступление, положил тело в багажник и пытался скрыться с места происшествия.

Источник: сайт полиции области

Детали: ДТП произошло в поселке Большая Михайловка вечером 2 января.

По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля Mercedes наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадавший погиб на месте происшествия.

Водитель автомобиля, чтобы скрыть преступление, положил погибшего в багажник и пытался с места происшествия скрыться. Однако в полутора километрах попал в ДТП, наехав на препятствие.

Водителя задержали и доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. О результатах пока не сообщается.

 

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

 

Украинская правда
Темы: ДТПкурьезчрезвычайное происшествиедороги


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