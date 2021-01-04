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В Киеве еще полтысячи больных коронавирусом за сутки, 14 человек умерли

Понедельник, 4 января 2021, 11:04
В Киеве еще полтысячи больных коронавирусом за сутки, 14 человек умерли

В столице за минувшие сутки, 3 января, выявлено 504 новых случая Covid-19, 14 человек умерли. В больницы столицы госпитализировали 44 пациентов.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: По его словам, заболели:

288 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

183 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет;

15 девочек от 1 до 16 лет и 18 мальчиков от 1 до 17 лет.

 Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 113 523.

Выздоровели за сутки 120 человек. Всего коронавирус преодолели 40 354 жителя столицы.

Всего за период пандемии в столице 1 977 летальных случаев от вируса.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 192, в Днепровском - 84 и в Соломенском районе - 51 случай.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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