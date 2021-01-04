Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве еще полтысячи больных коронавирусом за сутки, 14 человек умерли

Понедельник, 4 января 2021, 12:04

В столице за минувшие сутки, 3 января, выявлено 504 новых случая Covid-19, 14 человек умерли. В больницы столицы госпитализировали 44 пациентов.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: По его словам, заболели:

288 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

183 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет;

15 девочек от 1 до 16 лет и 18 мальчиков от 1 до 17 лет.

 Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 113 523.

Выздоровели за сутки 120 человек. Всего коронавирус преодолели 40 354 жителя столицы.

Всего за период пандемии в столице 1 977 летальных случаев от вируса.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 192, в Днепровском - 84 и в Соломенском районе - 51 случай.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

аудиоУбийство Шеремета готовили спецлужбы Беларуси - аудиозапись из КГБ

инфографикаКоронавирус в Украине: менее 4,2 тыс. случаев за сутки, выздоровели больше

В Крыму избили дочь и жену политзаключенного – Тягнибок

"Медзакупки" больше не будут согласовывать с МОЗ закупку вакцин – директор

Покупать российскую вакцину нет рациональных оснований – "Медзакупки"

видеоВ Минске снова проходят дворовые марши, несколько задержанных

Все новости...
Киев
Киевским маршруткам разрешили еще полгода брать наличные у пассажиров
В столице за день от Covid умерли два десятка человек
В Киеве за 1 января подтвердили менее 300 случаев COVID-19
Последние новости
12:27
Остатки средств в госказне сократились на 40% за месяц
12:26
В Турции разработали экспресс-тест, который определяет COVID-19 за несколько секунд
12:17
Полиция расследует информацию об убийстве Шеремета спецслужбами Беларуси
12:13
Курс валют на 4 января: межбанк, "черный" и наличный рынки
12:04
инфографикаВ Киеве еще полтысячи больных коронавирусом за сутки, 14 человек умерли
11:29
Цены на нефть достигли уровней февраля-марта
11:06
аудиоУбийство Шеремета готовили спецлужбы Беларуси - аудиозапись из КГБ
11:05
В Украине начнут проводить трансплантацию конечностей – МОЗ
10:24
Венгрия вряд ли будет использовать российскую вакцину - Орбан
10:23
76% процентов коек для больных с COVID-19 обеспечены кислородом – Степанов
Все новости...