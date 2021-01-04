В Киеве еще полтысячи больных коронавирусом за сутки, 14 человек умерли
Понедельник, 4 января 2021, 12:04
В столице за минувшие сутки, 3 января, выявлено 504 новых случая Covid-19, 14 человек умерли. В больницы столицы госпитализировали 44 пациентов.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Детали: По его словам, заболели:
288 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;
183 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет;
15 девочек от 1 до 16 лет и 18 мальчиков от 1 до 17 лет.
Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 113 523.
Выздоровели за сутки 120 человек. Всего коронавирус преодолели 40 354 жителя столицы.
Всего за период пандемии в столице 1 977 летальных случаев от вируса.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 192, в Днепровском - 84 и в Соломенском районе - 51 случай.
Украинская правда