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Контрабандист вывозил в ОРЛО культурные ценности

Понедельник, 4 января 2021, 13:06

Пограничники совместно с представителями ГФС пресекли попытку незаконного перемещения в оккупированную часть Луганщины икон и книг, которые могут представлять культурную ценность.

Источник: сайт Государственной пограничной службы

Детали: Сообщается, что 3 января в контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" прибыл 57-летний украинец. Он направлялся в оккупированную Брянку. Во время проверки в его сумке обнаружили предметы старины, датированные началом XІX и XX века.

Никаких разрешительных документов от Координационного центра на перемещение такого рода ценностей у мужчины не было.

Среди обнаруженного: икона св. Феодоры (1800 г.), книга "Лукреций о природе вещей" (1913 г.), "Географический атлас" (1890 г.), "Псалтырь" (1898 г.), икона Иисуса Христа (год неизвестен), которые, возможно, представляют историческую или иную культурную ценность и запрещены для перемещения через линию разграничения.

Сейчас предметы старины отправлены на экспертизу. В отношении мужчины составлены административные материалы.

 

Украинская правда
Темы: контрабандаОРДЛОкультура


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