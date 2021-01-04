Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Контрабандист вывозил в ОРЛО культурные ценности

Понедельник, 4 января 2021, 12:06
Контрабандист вывозил в ОРЛО культурные ценности

Пограничники совместно с представителями ГФС пресекли попытку незаконного перемещения в оккупированную часть Луганщины икон и книг, которые могут представлять культурную ценность.

Источник: сайт Государственной пограничной службы

Детали: Сообщается, что 3 января в контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" прибыл 57-летний украинец. Он направлялся в оккупированную Брянку. Во время проверки в его сумке обнаружили предметы старины, датированные началом XІX и XX века.

Никаких разрешительных документов от Координационного центра на перемещение такого рода ценностей у мужчины не было.

Среди обнаруженного: икона св. Феодоры (1800 г.), книга "Лукреций о природе вещей" (1913 г.), "Географический атлас" (1890 г.), "Псалтырь" (1898 г.), икона Иисуса Христа (год неизвестен), которые, возможно, представляют историческую или иную культурную ценность и запрещены для перемещения через линию разграничения.

Сейчас предметы старины отправлены на экспертизу. В отношении мужчины составлены административные материалы.

 

Украинская правда
Темы: контрабандаОРДЛОкультура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
контрабанда
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
ЕС не фиксирует значительной контрабанды оружия из Украины – еврокомиссар в Киеве
В Украину пытались ввезти почти целый самолет по частям – таможенники
Последние новости
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
Все новости...
Реклама: