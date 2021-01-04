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Возле украинской станции в Антарктиде откололся кусок ледника

Понедельник, 4 января 2021, 12:44
Возле украинской станции в Антарктиде откололся кусок ледника

В Антарктиде на острове Галиндез, где находится украинская станция "Академик Вернадский", откололся кусок ледника Woozle Hill.

Источник: Facebook-страница Национального антарктического научного центра

Детали: Полярники говорят, что в этом районе откол такого масштаба произошел впервые.

Так, высота отколовшейся части составляет около 20 метров, а ширина - 5 м.

Сообщается, что трещина в месте скола была уже давно, поэтому ученые постоянно наблюдали за ледником.

 
 

Украинская правда

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Темы: наукаэкология
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