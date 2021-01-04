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Погода в Киеве противоречила естественным процессам – метеорологи

Понедельник, 4 января 2021, 13:48
Погода в Киеве противоречила естественным процессам – метеорологи

Среднемесячная температура декабря в Киеве составляла 0,5°С, что на 1,8°С выше климатической нормы.

Источник: данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеостанции обсерватории, прошедший декабрь в столице начался настоящей зимой, а завершился теплой осенью.

Первая декада была холоднее климатической нормы на 2,1°С, вторая уже превысила средние многолетние показатели на 3°С, третья же вообще оказалась самой теплой, что противоречит привычным ранее естественным процессам.

Холоднее всего было 7 декабря, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 9,5°С, а теплее всего - 31 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +8,4 градусов, установив таким образом температурный рекорд.

Осадков в Киеве за месяц выпало 48 мм, что составило 92% климатической нормы.

Украинская правда

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Темы: погодаКиев
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