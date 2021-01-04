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Британия возглавила группу послов стран G7 по поддержке Украины

Понедельник, 4 января 2021, 15:30

В 2021 году Великобритания возглавит группу послов стран Большой семерки по поддержке Украины.

Источник: Twitter-страница G7

Прямая речь: "Великобритания как председательствующая в G7 гордится, что в этом году возглавит группу послов стран Большой семерки по поддержке Украины.

Огромное спасибо США за отличное председательство в этой группе в 2020 году".

Детали: Великобритания пообещала вскоре поделиться информацией о роли G7 и ее приоритетах на 2021 год.

Украинская правда
Темы: ВеликобританияG7Украина


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