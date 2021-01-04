Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЕС могут утвердить использование еще одной вакцины от COVID-19

Понедельник, 4 января 2021, 15:54
В ЕС могут утвердить использование еще одной вакцины от COVID-19

Представители Европейского агентства по лекарственным средствам собрались 4 января, чтобы обсудить использование вакцины от COVID-19 компании Moderna.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что решение об использовании этой вакцины могут принять до конца дня.

При этом встреча, на которой могут утвердить вакцину Moderna для использования в Европе, назначена на среду, 6 января.

Что было раньше: По состоянию на конец декабря в ЕС только одна вакцина от Pfizer/BioNTech была рекомендована Европейским агентством по лекарственным средствам.

Почти все страны-члены ЕС начали массовую вакцинацию от коронавируса 27 декабря - через несколько дней после того, как первая вакцина, от разработчиков Pfizer-BioNTech, получила разрешение на использование в ЕС.

Напомним:

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусЕвропаЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
Все новости...
Реклама: