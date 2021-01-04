В ЕС могут утвердить использование еще одной вакцины от COVID-19

Представители Европейского агентства по лекарственным средствам собрались 4 января, чтобы обсудить использование вакцины от COVID-19 компании Moderna.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что решение об использовании этой вакцины могут принять до конца дня.

При этом встреча, на которой могут утвердить вакцину Moderna для использования в Европе, назначена на среду, 6 января.

Что было раньше: По состоянию на конец декабря в ЕС только одна вакцина от Pfizer/BioNTech была рекомендована Европейским агентством по лекарственным средствам.

Почти все страны-члены ЕС начали массовую вакцинацию от коронавируса 27 декабря - через несколько дней после того, как первая вакцина, от разработчиков Pfizer-BioNTech, получила разрешение на использование в ЕС.

Напомним: