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В Грузии подтвердили первый случай нового штамма COVID-19

Понедельник, 4 января 2021, 17:01

Медики в Грузии подтвердили один случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции COVID-19, который впервые обнаружили в Великобритании.

Об этом заявил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия Онлайн.

По его словам, три образца были исследованы на новый штамм, два из которых получили отрицательный результат, а в третьем случае был подтвержден новый штамм. Зараженный — пациент старше 50 лет, чувствует себя хорошо и находится в изоляции.

По словам Имнадзе, биологический материал его контакта также изучается. Человек, инфицированный новым штаммом, не был в Великобритании, однако Имнадзе не уточнил, в какую страну он путешествовал.

По словам эпидемиолога, человек, зараженный новым штаммом коронавируса, уже практически выздоровел.

Имнадзе отметил, новый штамм не отличается от нового коронавируса по степени тяжести или летальности, хотя от существующего штамма отличается высокой степенью передачи.

Напомним, в Греции подтвердили обнаружение новой мутировавшей версии коронавируса, которую привезли шесть человек из Великобритании.

Темы: ГрузиякоронавирусCovid-2019


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