Жителю Берегово объявили подозрение за сепаратистские призывы в соцсетях

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Закарпатской области деятельность местного жителя области, который призвал к отделению некоторых территорий нашего государства.

Источник: СБУ и прокуратура Закараптской области

Детали: По предварительным данным следствия, житель города Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, он призывал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства.

Инициированная Службой безопасности Украины лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Теперь следователи сообщили фигуранту производства о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Разоблачение злоумышленника проводилось под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

Прокуратура сообщает, что решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Предыстория: