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Жителю Берегово объявили подозрение за сепаратистские призывы в соцсетях

Понедельник, 4 января 2021, 18:48
СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Закарпатской области деятельность местного жителя области, который призвал к отделению некоторых территорий нашего государства.

Источник: СБУ и прокуратура Закараптской области 

Детали: По предварительным данным следствия, житель города Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, он призывал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства.

Инициированная Службой безопасности Украины лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Теперь следователи сообщили фигуранту производства о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Разоблачение злоумышленника проводилось под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

Прокуратура сообщает, что решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

 

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Предыстория:

  • В начале декабря на Закарпатье обнаружили несколько провокаций с угрозами в адрес граждан Украины венгерского происхождения. В частности, в Интернете появилось видео, на котором неизвестный в черной маске на фоне вроде указателя города Берегово и флага "Правого сектора" грозит венграм, которые имеют двойное гражданство.
  • За проявления ксенофобии в Закарпатской области полиция открыла несколько уголовных производств.
  • В середине декабря в селе Пийтерфолво Виноградовского района на фасаде сельского совета неизвестные сделали надпись провокационного характера: "Закарпатье – это Украина. Мы за вами придем. Правый сектор".

Темы: Закарпатьесепаратизм


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