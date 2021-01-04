Стало известно, сколько киевлян встретили Новый год в столичном метро

Новый 2021 год в столичном метрополитене встретили почти 1 тыс. пассажиров.

Источник: Facebook-страница начальника КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского

Прямая речь: "Новый 2021 год в метрополитене встретил 741 пассажир.

Именно столько киевлян и гостей столицы воспользовались подземкой с 23.45 31 декабря 2020 года до 00.15 1 января 2021 года".

Напомним: