Стало известно, сколько киевлян встретили Новый год в столичном метро
Понедельник, 4 января 2021, 19:23
Новый 2021 год в столичном метрополитене встретили почти 1 тыс. пассажиров.
Источник: Facebook-страница начальника КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского
Прямая речь: "Новый 2021 год в метрополитене встретил 741 пассажир.
Именно столько киевлян и гостей столицы воспользовались подземкой с 23.45 31 декабря 2020 года до 00.15 1 января 2021 года".
Напомним:
- Патрульные полицейские поймали 1356 нетрезвых водителей с 31 декабря по 3 января включительно.
Украинская правда