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Стало известно, сколько киевлян встретили Новый год в столичном метро

Понедельник, 4 января 2021, 19:23

Новый 2021 год в столичном метрополитене встретили почти 1 тыс. пассажиров.

Источник: Facebook-страница начальника КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского

Прямая речь: "Новый 2021 год в метрополитене встретил 741 пассажир.

Именно столько киевлян и гостей столицы воспользовались подземкой с 23.45 31 декабря 2020 года до 00.15 1 января 2021 года".

Напомним:

Украинская правда
Темы: празднованияметроКиев


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