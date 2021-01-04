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"Амбициозные цели": Украина хочет провести Олимпиаду в 2030-м или 2032 году

Понедельник, 4 января 2021, 18:58
Амбициозные цели: Украина хочет провести Олимпиаду в 2030-м или 2032 году

Украина хотела бы провести Олимпиаду в 2030 или 2032 году, сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Источник: комментарий Гутцайта для "Суспільне Спорт"

Прямая речь: "Мы смотрим на 2030 и 2032 годы. Оцениваем, где проводить в Украине, сколько это будет стоить. Больше смотрим на Зимнюю Олимпиаду. Обсуждаем также Юношеские Олимпийские игры, или сразу амбициозная цель – взрослая Олимпиада.

Мы считаем, что через 10 лет у нас в стране будет развитие, и мы будем способны провести Олимпийские игры.

Нам нужно ставить амбициозные цели. Провести Олимпиаду – это классная цель для нас. Что такое Олимпиада? Мы будем строить инфраструктуру, будем привлекать всех, будут свободны [рабочие] места, чтобы люди не уезжали за границу, а работали в Украине для построения спортивных объектов. К нам будут приезжать туристы – это туризм".

Напомним: На протяжении 2020 года президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании провести в Украине Олимпийские игры. Он говорил, что "Украине нужен спортивный Оскар" .Также говорилось о создании в Украине "высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера".

Справка: Хозяин Олимпиады-2028 определен в 2017 году – Игры пройдут в Лос-Анджелесе.

Хозяин Зимней Олимпиады-2030 определится в 2023 году на конгрессе НОК. К 2025 году должен быть определен хозяин Летней Олимпиады-2032 (точная дата пока неизвестна).

Намерены бороться за проведение Зимней Олимпиады-2030: Япония (Саппоро), США (Солт-Лейк Сити), совместная заявка Испании, Андорры и Франции (Барселона-Пиренеи). Также о намерении заявляла Канада (Ванкувер) и Украина.

Намерены бороться за проведение Летней Олимпиады-2032: Индия (Мумбаи), Индонезия (Джакарта), Катар (Доха), Германия (Рейнско-Рурская область), Испания (Мадрид), Австралия (Квинзленд).

"Украинская правда" в Threads

Темы: Олимпиадаспорт
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