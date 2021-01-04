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"Глава МЧС Крыма" умер от COVID-19 – росСМИ

Понедельник, 4 января 2021, 20:33

Представитель оккупационной власти Сергей Шахов, занимавший должность министра чрезвычайных ситуаций Крыма, умер в госпитале для больных COVID-19.

Источник: российские агентства ТАСС и РБК со ссылкой на МЧС оккупированного Россией Крыма 

Детали: 65-летний Шахов скончался 4 января в COVID-госпитале.

Шахов занял должность "главы крымского МЧС" в 2014 году. До этого, с 2011 года, он возглавлял спасательное ведомство Украины в Крыму.

В июне Шахову исполнилось 65 лет.

По данным российских оккупационных властей, на крымском полуострове с начала пандемии выявили около 26 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Рост числа заражений в регионе начался в октябре и продолжался в декабре. Максимальный показатель за сутки зафиксировали 19 декабря – 357 человек.

Темы: КрымкоронавирусCovid-2019


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