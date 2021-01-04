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Подросток получил травмы из-за взрывного устройства, найденного на мусорке

Понедельник, 4 января 2021, 21:26

16-летний житель с.Благодатное Донецкой области пострадал в результате попытки разобрать взрывоопасный предмет.

Источник: полиция Донецкой области

Детали: 3 января в полицию поступило сообщение, что за медицинской помощью обратился 16-летний житель с. Благодатное с диагнозом иссечение кистей рук и ног, которые получил в результате взрыва.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы.

Правоохранители установили, что парень нашел неизвестное взрывное устройство на мусоросвалке и принес домой. С помощью инструментов он решил его распилить, в результате чего произошел взрыв. Несовершеннолетний получил телесные повреждения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст. 128 Уголовного кодекса Украины "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение".

Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия.

Темы: Донецкая область


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