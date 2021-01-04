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В штате Нью-Йорк – первый случай мутированного коронавируса

Понедельник, 4 января 2021, 22:56
В штате Нью-Йорк – первый случай мутированного коронавируса

В американском штате Нью-Йорк впервые выявлен новый штамм вариант коронавируса.

Источник: губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, "Bloomberg"

Детали: Губернатор Куомо заявил, что 60-летний мужчина, который живет в округе Саратога в северной части штата Нью-Йорк, получил положительный результат на штамм вируса B117. 

По словам Куомо, этот человек в последнее время не путешествовал, что говорит о том, что это было результатом распространения в сообществе.

Губернатор сообщил, что в штате было проведено около 5 тысяч тестов для выявления нового штамма коронавируса, который передается еще легче. 

По словам Куомо, заболевший мужчина связан с магазином N. Fox Jewelers в Саратога-Спрингс. С этим магазином связаны еще три случая коронавируса. Власти еще проверяют, относятся ли они также к штамму B117.

Напомним: Начиная с полуночи 5 января в Англии начинается новый локдаун, чтобы сдержать более заразный вариант коронавируса SARS CoV 2 при пандемии COVID-19.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019США
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