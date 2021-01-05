Иран захватил танкер под южнокорейским флагом в Персидском заливе

Корпус стражей Исламской революции захватил танкер для перевозки химических веществ под южнокорейским флагом в водах Персидского залива.

Источник: Reuters

Детали: Инцидент произошел на фоне напряженности между странами. Причиной которой послужило замораживание иранских средств в южнокорейских банках из-за американских санкций.

Южная Корея подтвердила захват экипажа танкера в водах возле Омана. Там требуют освободить судно вместе с задержанными. Всего на танкере находится 20 членов экипажа, 5 из которых – граждане Южной Кореи.

В то же время, Тегеран обвинил судно в "загрязнении окружающей среды и химическом загрязнении Персидского залива".