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Иран захватил танкер под южнокорейским флагом в Персидском заливе

Вторник, 5 января 2021, 01:24

Корпус стражей Исламской революции захватил танкер для перевозки химических веществ под южнокорейским флагом в водах Персидского залива.

Источник: Reuters

Детали: Инцидент произошел на фоне напряженности между странами. Причиной которой послужило замораживание иранских средств в южнокорейских банках из-за американских санкций.

Южная Корея подтвердила захват экипажа танкера в водах возле Омана. Там требуют освободить судно вместе с задержанными. Всего на танкере находится 20 членов экипажа, 5 из которых – граждане Южной Кореи.

В то же время, Тегеран обвинил судно в "загрязнении окружающей среды и химическом загрязнении Персидского залива".

Украинская правда


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