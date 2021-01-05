Саудовская Аравия открыла границы с Катаром после трех лет конфликта
Вторник, 5 января 2021, 03:15
Саудовская Аравия с 4 января открыла наземные, воздушные и морские границы с Катаром, которые были закрыты с лета 2017 года.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на главу МИД Кувейта
Детали: Кроме того, 5 января эмир Катара посетит саммит стран Персидского залива в Саудовской Аравии.
Планируется, что после саммита стороны подпишут соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом с одной стороны и Катаром с другой.
В церемонии также должен принять участие советник президента США Джаред Кушнер и другие высокопоставленные представители Соединенных Штатов.
Предыстория:
- Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн летом 2017 года разорвали дипломатические связи с Катаром.
- Страны также объявили о закрытии транспортных связей с Катаром и дали катарским гостям и жителям городов две недели, чтобы уехать.
- Позже о разрывве отношений с Катаром заявили также Йемен и Ливия.
- Причиной таких мер стало обвинение власти Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".
Украинская правда