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Саудовская Аравия открыла границы с Катаром после трех лет конфликта

Вторник, 5 января 2021, 03:15

Саудовская Аравия с 4 января открыла наземные, воздушные и морские границы с Катаром, которые были закрыты с лета 2017 года.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на главу МИД Кувейта

Детали: Кроме того, 5 января эмир Катара посетит саммит стран Персидского залива в Саудовской Аравии.

Планируется, что после саммита стороны подпишут соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом с одной стороны и Катаром с другой.

В церемонии также должен принять участие советник президента США Джаред Кушнер и другие высокопоставленные представители Соединенных Штатов.

Предыстория: 

  • Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн летом 2017 года разорвали дипломатические связи с Катаром.
  • Страны также объявили о закрытии транспортных связей с Катаром и дали катарским гостям и жителям городов две недели, чтобы уехать.
  • Позже о разрывве отношений с Катаром заявили также Йемен и Ливия.
  • Причиной таких мер стало обвинение власти Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

Украинская правда
Темы: Саудовская Аравиямеждународные отношения


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