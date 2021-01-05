Саудовская Аравия открыла границы с Катаром после трех лет конфликта

Саудовская Аравия с 4 января открыла наземные, воздушные и морские границы с Катаром, которые были закрыты с лета 2017 года.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на главу МИД Кувейта

Детали: Кроме того, 5 января эмир Катара посетит саммит стран Персидского залива в Саудовской Аравии.

Планируется, что после саммита стороны подпишут соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом с одной стороны и Катаром с другой.

В церемонии также должен принять участие советник президента США Джаред Кушнер и другие высокопоставленные представители Соединенных Штатов.

Предыстория: