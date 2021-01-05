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Протест турецких студентов против назначения ректора перерос в столкновения с полицией

Вторник, 5 января 2021, 04:09
Фото: Reuters

Студенческий протест против назначения президентом Тайипом Эрдоганом нового ректора одного из лучших университетов страны обернулся столкновениями с полицией.

Источник: Reuters

Детали: Речь идет о Босфорский университет в Стамбуле. Указом президента ректором назначили Мелиха Булу, который имеет докторскую степень в управлении бизнесом.

Студенты считают, что процесс назначения был недемократическим. Их недовольство поддержали и ученые. С обнародованных фото в соцсетях видно, что протестующие требуют отставки нового ректора. "Нам не нужен ректор, которого назначило государство", – скандировали участники акций.

 

Группа студентов, которой удалось попасть в кампус, заблокировала одно из зданий университета.

Столкновения между силовиками и митингующими произошли у входа в заведение образования.

По сообщению турецких СМИ, Булу баллотировался в парламент от президентской партии на выборах 2015 года. Он является первым ректором, которого выбрало не университетское сообщество.

В заявлении студентов говорится, что такое назначение нарушает не только академическую свободу и научную автономию, а я демократические ценности Босфорского университета.

Украинская правда
Темы: Турциястуденты


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