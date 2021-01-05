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Количество случаев коронавируса достигло 86 миллионов

Вторник, 5 января 2021, 04:01
Количество случаев коронавируса достигло 86 миллионов

За прошедшие сутки было подтверждено 534 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом, всего в мире уже обнаружили более 86 миллионов заражений.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых больных традиционно обнаружили в США – 190 тысяч. Великобритания продолжает фиксировать рекордное количество случаев. На прошедшие сутки пришлось более 58 тысяч заражений.

Россия, по официальным данным, оказалась на 3 позиции среди государств мира по количеству новых больных – более 23 тысяч. 

Украина оказалась в компании с такими странами как Франция, Португалия и Польша. Там также за минувшие сутки подтвердили более 4 тысяч случаев заболевания.

Кроме того, за этот период от осложнений коронавируса умерли 9023 человека.

За все время пандемии погибли 186 тысяч больных, выздоровели –более 61 миллиона человек. Сейчас лечатся более 23 миллионов человек.

Узнать больше: Симптомы, последствия, иммунитет, вакцины и другое: что мир знает о COVID-19. Итоги-2020

Напомним:

  • В течение воскресенья, 3 января, в Украине зафиксировано 4 158 новых случаев COVID-19. Выздоровели – 4 693 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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