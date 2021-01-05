Главные новости понедельника и ночи: КГБ Беларуси и дело Шеремета, "особенности" локдауна 

Спецслужбы Беларуси готовили убийство Павла Шеремета, а с 8 января в супермаркетах запретят продажу ряда повседневных товаров, – актуальные новости 4 января.

О КГБ Беларуси и убийстве Шеремета

Еще в 2012 году секретные службы Беларуси по приказу Лукашенко обсуждали возможность подорвать взрывчаткой журналиста Павла Шеремета, что было осуществлено 4 года спустя.

Нацполиция в декабре 2020 года получила в распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета с территории одной из стран Европы и будет проводить там следственные действия.

В МВД считают, что записи 2012 года соответствуют версии украинского следствия и на деле ветеранов АТО и волонтеров не отразятся.

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, где силовики Беларуси обсуждают возможность убийства журналиста Павла Шеремета, сообщил о готовности свидетельствовать по делу Офису генерального прокурора Украины. Он также сказал, что передал соответствующие доказательства украинской стороне в декабре 2020 года.

О запрете на продажу повседневных товаров

На период январского локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса - в Американской торговой палате это назвали ограничением прав потребителей.

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