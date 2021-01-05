Из-за тумана синоптики объявили штормовое предупреждение
Вторник, 5 января 2021, 07:17
Утром 5 января в Украине прогнозируют низкую видимость на дорогах из-за тумана, синоптики объявили штормовое предупреждение.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр
Детали: Утром и ночью 5 января в большинстве областей туман, видимость 200-500 м. В связи с этим синоптики объявили І уровень опасности (желтый).
По Киеву и Киевской области ночью и утром 5 января туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).
Чрезвычайники отмечают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Украинская правда