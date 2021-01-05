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Из-за тумана синоптики объявили штормовое предупреждение

Вторник, 5 января 2021, 08:17

Утром 5 января в Украине прогнозируют низкую видимость на дорогах из-за тумана, синоптики объявили штормовое предупреждение.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр

Детали: Утром и ночью 5 января в большинстве областей туман, видимость 200-500 м. В связи с этим синоптики объявили І уровень опасности (желтый).

По Киеву и Киевской области ночью и утром 5 января туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Чрезвычайники отмечают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


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