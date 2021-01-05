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Латвийца судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"

Вторник, 5 января 2021, 13:25

Во вторник в суде Видземского предместья Риги начинается процесс по делу латвийца Ивара Келли, который обвиняется в участии в боевых действиях на стороне "ДНР" в восточных регионах Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Согласно обвинительному заключению, латвиец воевал на Донбассе в период с февраля 2015 по май 2016.

В ходе следствия Служба госбезопасности Латвии получила достаточно доказательств, Келли участвовал в вооруженном конфликте на стороне сепаратистов и входил в состав разведывательно-диверсионной группы.

Среди доказательств также видео, где изображены Ивар Келли или очень похожего на него человека на параде 9 мая 2015 в Донецке.

Судебный процесс может существенно затянуться, поскольку многие свидетели, проходящие по этому делу, находятся за рубежом.

Относительно Ивара Келли не принято никаких мер безопасности, однако, если суд признает его виновным, ему может грозить лишение свободы до 10 лет.

Темы: ЛатвияДонбассОРДЛОвойнасуд


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