Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украинского чемпиона-олимпийца отстранили от соревнований

Вторник, 5 января 2021, 15:56

Украинского гимнаста, чемпиона Олимпийских игр-2016 Олега Верняева отстранили от участия в соревнованиях.

Источник: NBC Sports со ссылкой на информацию, полученную в Международной федерации гимнастики, издание "Трибуна"

Детали: Как пишет NBC, в федерации отказались уточнить причину отстранения, сообщив лишь, что запрет будет действовать "до завершения процедуры, которая сейчас проходит".

По данным "Трибуны", Верняев уже месяц находится под подозрением и расследованием Международной федерации гимнастики. Все началось в начале декабря, когда украинского гимнаста неожиданно не включили в состав сборной на чемпионат Европы в Турции.

Главный тренер команды Геннадий Сартинський объяснил это так:

"Во-первых, Олег заканчивает диссертацию - ему нужно защитить ее. Во-вторых, у него были микротравмы, поэтому он не поехал с нами на чемпионат Европы".

Впоследствии оказалось, что на сайте Международной федерации гимнастики статус Верняева в списке атлетов изменили с "активный" на "отстранен". Впрочем, объяснение этого решения от федерации не прозвучало.

Темы: спортскандал


powered by lun.ua
Главное сегодня

Полиция готова ехать к белорусскому эксспецназовцу, который опубликовал запись об убийстве Шеремета

документыЗеленский разбогател на 4,6 миллиона благодаря двум ООО

Приложение Kyiv Smart City больше не работает

документБлизкого соратника Порошенко вызвали на допрос в НАБУ

Лукашенко об отношениях с Путиным: Загнали уже намертво в одну команду

инфографикаСвежий рейтинг партий: "слуг" от ОПЗЖ отделяет лишь 4%

Все новости...
спорт
"Амбициозные цели": Украина хочет провести Олимпиаду в 2030-м или 2032 году
Россиянин Поветкин не хочет "драться" с украинцем Усиком
Украинку Билодид признали лучшей дзюдоисткой за последние два года
Последние новости
16:10
Полиция готова ехать к белорусскому эксспецназовцу, который опубликовал запись об убийстве Шеремета
16:07
"Укрпочта" запустила услугу по пополнению банковских карточек
15:56
Украинского чемпиона-олимпийца отстранили от соревнований
15:30
Большой польский банк поглотил Idea Bank
15:26
документыЗеленский разбогател на 4,6 миллиона благодаря двум ООО
15:14
Эксперты ВОЗ отправятся в Китай в поисках происхождения COVID-19
15:04
Родителям дадут доступ к бесплатным электронным журналам и дневникам учащихся
14:59
картыНа Рождество Украину промочит дождями с мокрым снегом и продует сильным ветром
14:54
Путин и Меркель обсудили Донбасс и совместное производство вакцины
14:29
Приложение Kyiv Smart City больше не работает
Все новости...