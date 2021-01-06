Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинского чемпиона-олимпийца отстранили от соревнований. Комментарий тренера

Среда, 6 января 2021, 02:06
Украинского чемпиона-олимпийца отстранили от соревнований. Комментарий тренера

Украинского гимнаста, чемпиона Олимпийских игр-2016 Олега Верняева отстранили от участия в соревнованиях.

Источник: NBC Sports со ссылкой на информацию, полученную в Международной федерации гимнастики, издание "Трибуна"

Детали: Как пишет NBC, в федерации отказались уточнить причину отстранения, сообщив лишь, что запрет будет действовать "до завершения процедуры, которая сейчас проходит".

По данным "Трибуны", Верняев уже месяц находится под подозрением и расследованием Международной федерации гимнастики. Все началось в начале декабря, когда украинского гимнаста неожиданно не включили в состав сборной на чемпионат Европы в Турции.

Главный тренер команды Геннадий Сартинський объяснил это так:

"Во-первых, Олег заканчивает диссертацию - ему нужно защитить ее. Во-вторых, у него были микротравмы, поэтому он не поехал с нами на чемпионат Европы".

Впоследствии оказалось, что на сайте Международной федерации гимнастики статус Верняева в списке атлетов изменили с "активный" на "отстранен". Впрочем, объяснение этого решения от федерации не прозвучало.

UPD: В комментарии изданию Tribuna, главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский прокомментировал отстранение Верняева от соревнований.

Прямая речь: "Тоже читал (что Верняева временно отстранили от участия в соревнованиях - ред) на сайте, что его отстранили. Сейчас идет разбирательство, больше сказать не могу.. Когда это все (причина такого решения) будет выяснено, тогда будем говорить".
Детали: На вопрос может ли быть отстранение связано с расследование по допингу тренер гимнаста ответил: "Может. Но пока сказали ничего не рассказывать. Это закрытая информация пока".

Темы: спортскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
спорт
Впервые в истории украинская теннисистка Киченок выиграла миксттурнир Уимблдона
Свитолина покидает Уимблдон
МОК пока не планирует приглашать РФ и Беларусь на Олимпиаду-2024
Последние новости
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
Все новости...
Реклама: