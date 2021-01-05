ВС оправдал Сытника и Лещенко в деле о якобы вмешательстве в выборы в США

Верховный суд оправдал директора НАБУ Артема Сытника и экс-нардепа Сергея Лещенко в деле о якобы вмешательстве Украины в выборы в США.

Источник: Лещенко в Telegram

Детали: По его словам, суд поставил точку в этом деле. Он отклонил соответствующий иск экс-нардепа Борислава Розенблата, который пытался засудить Сытника и Лещенко за вмешательство в выборы президента США в 2016 году, которое якобы состояло в обнародовании "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Изначально решение в пользу Розенблата принял возглавляемый Павлом Вовком Окружной административный суд Киева.

Прямая речь: "Опираясь на это решение ОАСК, тогдашний генпрокурор Юрий Луценко говорил юристу Трампа Руди Джулиани, что украинский суд якобы признал факты вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году.

Разносить вирус этой лжи по Украине помогала лаборатория пропаганды Коломойского и Медведчука, включительно с "нулевыми пациентами" вроде Деркача, Дубинского и Бужанского.

Теперь в этой истории поставлена точка - Верховный суд отбросил все претензии Розенблата, сказав, что он вообще не имел права обращаться с таким иском, попутно ткнув суд Вовка в их заангажированность".

Предыстория: В 2018 году Окружной админсуд Киева признал противоправными действия директора НАБУ Артема Сытника и тогда еще нардепа Сергея Лещенко относительно разглашения информации о главе штаба Трампа Поле Манафорте.

По мнению суда, они разгласили информацию о Манафорте, а именно - "о наличии фамилии и подписей Манафорта в списках "черной бухгалтерии Партии регионов" в материалах досудебного расследования, что привело к вмешательству в избирательные процессы США 2016 года и нанесло ущерб интересам государства Украина".

В 2016 году народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центризбиркома в 2012 году.

В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".

Также Лещенко в статье "Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан" рассказал, что Партия регионов оплачивала услуги политтехнолога Пола Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.

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