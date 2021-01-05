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Страны Персидского залива договорились остановить трехлетнюю вражду с Катаром

Вторник, 5 января 2021, 17:54

Государства Персидского залива во вторник подписали соглашение, чтобы прекратить трехлетний дипломатический спор с Катаром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Al Jazeera.

5 января лидеры стран Персидского залива собрались в Саудовской Аравии на ежегодный саммит на фоне прорыва в затянувшемся споре, возникшем между возглавляемым Саудовской Аравией блоком стран и Катаром.

Саудовская Аравия согласилась открыть сухопутные, морские и воздушные границы с Катаром после трехлетнего несогласия.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман объявил, что страны-члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива договорились о соглашении об "солидарности и стабильности", чтобы прекратить блокаду Катара. Содержание сделки пока не известно.

На саммите также присутствовал старший советник и зять президента США Джаред Кушнер. Катар и Саудовская Аравия - главные союзники США на Ближнем Востоке.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали дипломатические и экономические связи с Катаром, чем спровоцировали глубокий кризис в Персидском заливе.

Причиной таких мер стало обвинение властей Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства". Катар называл обвинения соседей безосновательными.

Хотя решение Саудовской Аравии является важной вехой в урегулировании кризиса в Персидском заливе, путь к полному примирению далеко не гарантирован.



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