"Игры закончились": уволен главный тепловик Харькова, который был в должности 17 лет

Уволен генеральный директор КП "Харьковские тепловые сети" Сергей Андреев, который занимал эту должность с 2003 года.

Источник: секретарь городского совета Харькова Игорь Терехов, которого цитирует официальный сайт горсовета

Прямая речь: "Я принял решение об увольнении Андреева с должности директора "Харьковских тепловых сетей". Мне надоела та ситуация, которая сложилась в "Харьковских тепловых сетях" - по разрытию, по обеспечению теплом и горячей водой домов. Все игры закончились. Подготовьте техническую часть. Сегодня назначу исполняющим обязанности, подпишу распоряжение. У вас будет новое руководство".

Детали: Секретарь городского совета отметил, что предприятие под руководством Андреева не показало положительных результатов, начало отопительного сезона всегда проходило с проблемами.

Терехов сообщил также, что рассматривает две кандидатуры на эту должность и наиболее оптимальную обещал назначить до конца дня.

Сергей Андреев работает в сфере коммунальной теплоэнергетики с 1985 года. В 2003 г. был назначен на должность директора "Харьковских теплосетей". А с 2010 года стал генеральным директором этого коммунального предприятия.

При его каденции Харьков неоднократно сталкивался с проблемой подачи горячей воды. В 2018 году мэр Харькова Геннадий Кернес грозился "потерять" директора теплосетей.

Напомним: После смерти мэра Харькова Кернеса Терехов осуществляет его полномочия. 1 января Терехов попросил Верховную Раду назначить внеочередные выборы мэра города.