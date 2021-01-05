ЦИК интересуется, можно ли провести выборы вблизи линии фронта на Донбассе 28 марта

ЦИК обратился к Донецкой и Луганской областным военно-гражданским администрациям о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями.

Источник: пресс-служба ЦИК

Детали: Во время заседания комиссия обратилась к Донецкой и Луганской ОГА - ОВГА относительно предоставления не позднее 12:00 15 января 2021 года выводов о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 в отдельных территориальных общинах этих областей .

В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

В ЦИК напоминают, что 8 августа 2020 года комиссия на основании соответствующих выводов Донецкой и Луганской ОГА - ОВГА установила невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, определив их перечни.

Отмечается, что согласно законодательству, комиссия не наделена полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащей безопасности и избежания террористической угрозы во время организации и проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

Дословно ЦИК: "Вместе с тем, учитывая необходимость обеспечения возможности гражданам Украины реализовать их право на формирование органов местного самоуправления путем участия в соответствующих местных выборах, существует потребность в получении информации о ситуации безопасности на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями.

Поэтому с целью обеспечения реализации и защиты конституционных избирательных прав граждан Украины комиссия приняла соответствующее обращение".