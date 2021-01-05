Министр здравоохранения Латвии уходит в отставку из-за провала программы вакцинации

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле из-за проблем с иммунизацией населения от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Кариньш заявил, что Латвия находится в решающем моменте борьбы с эпидемией, и единственный способ отменить ограничения и вернуться к нормальной жизни - провести максимально быструю иммунизацию общества.

"Уже с начала второй волны пандемии мы боремся с последствиями того, что когда могли действовать быстро и на опережение, не было ясного и понятного плана действий", - сказал Кариньш.

По его словам, план должен объяснять, как в кратчайшие сроки обеспечить доступность вакцин для всего общества, а также каким должен быть идеальный логистический и коммуникационный процесс.

"Учитывая все эти обстоятельства, я решил выразить недоверие министру, о чем проинформировал партнеров по коалиции. В команде правительства я жду энергичного человека с четким видением, как убедительно управлять и восстановить нашу нынешнюю борьбу с пандемией", - заявил Кариньш.

Кариньш уже публично критиковал Винькеле в ноябре прошлого года, когда пожаловался на темп министра в вопросах Covid-19.

Винькеле заявила, что принимает требование премьер-министра покинуть пост.

Напомним, премьер-министру Нидерландов пришлось оправдываться за старт вакцинации последними в ЕС.