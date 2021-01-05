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Новости 5 января: Зеленский vs Бойко, продажи во время локдауна

Вторник, 5 января 2021, 20:00
Новости 5 января: Зеленский vs Бойко, продажи во время локдауна

Во втором туре выборов Зеленский бы встретился с Бойко, Степанов назвал фейком информацию о запрете продажи лекарств во время локдауна — актуальные новости 5 января.

О рейтингах

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то во втором туре встретились действующий президент Владимир Зеленский и нардеп от "ОПЗЖ" Юрий Бойко — опрос "Рейтинг".

Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, Бойко — 16,6% украинцев.

Также Зеленский возглавляет рейтинг доверия: ему доверяют 41% украинцев, не доверяют — 54%. Рейтинг недоверия возглавил Порошенко — экс-президенту доверяют 23% респондентов, а 73% — не доверяют.

В тройке лидеров парламентского рейтинга — партии "Слуга народа" (21,6%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (17,4%) и "Европейская солидарность" (14,5%).

О продаже лекарств

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что распространенная в СМИ информация о якобы запрете продажи лекарств, ветеринарных препаратов и кормов в супермаркетах во время локдауна с 8 по 25 января не соответствует действительности.

Кабинет министров разрешил продавать бытовую химию и прессу во время январского локдауна в Украине.

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О других важных новостях

Более 40% украинцев, из тех, которые смотрели новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, оценили его положительно, а 21% — отрицательно.

Зеленский задекларировал 4,59 миллиона гривен роялти, полученных от деятельности двух ООО — "Квартал 95" и "Киностолица".

Конституционный суд подчеркнул свою независимость и неприкосновенность и призвал все органы государственной власти соблюдать основной закон Украины и не вмешиваться в работу суда.

В столице запустили новое приложение городских сервисов "Киев цифровой", оно заменило Kyiv Smart City и "стало логичным шагом в развитии электронных сервисов столицы".

По состоянию на 5 января в Украине зафиксировано 5 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели — 13 850 человек.

Украинская правда
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