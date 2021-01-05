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В США заблокировали решение Трампа о санкциях в отношении Международного уголовного суда

Вторник, 5 января 2021, 20:40

В понедельник суд заблокировал решение администрации Трампа относительно санкций против юристов-правозащитников, которые поддерживают работу Международного уголовного суда в Гааге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Окружная судья вынесла предварительный судебный запрет на решение Белого дома ввести уголовные или гражданско-правовые санкции в отношении четырех профессоров права в соответствии с указом президента Дональда Трампа в июне прошлого года.

Согласно указу, Госдепартамент и Министерство финансов могут вводить санкции в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС) и частных лиц, которые проводят расследование действий военных США в Афганистане. Их финансовые активы в США могут заблокировать, а им и членам их семей запретить въезд на территорию США.

Судья заявила, что истцам, скорее всего, удастся доказать, что исполнительный указ Трампа нарушил их конституционное право на свободу слова, что привело к непоправимому ущербу.

Иск был подан нью-йоркской правозащитной организацией Open Society Justice Initiative и профессорами.

Джеймс Голдстон, исполнительный директор Open Society Justice Initiative, призвал новую администрацию Байдена отменить указ Трампа, который, по его словам, "прямо противоречит исторической поддержке Вашингтоном международного правосудия".

В сентябре Вашингтон наложил санкции на главного прокурора МУС Фату Бенсуда. Ее расследование касается возможных военных преступлений, совершенных талибами и афганскими властями.

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Темы: СШАТрамп
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