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На почте Беларуси вскрывают письма, которые идут из-за границы

Вторник, 5 января 2021, 22:13
На почте Беларуси вскрывают письма, которые идут из-за границы

Белорусы жалуются, что письма, присланные им из-за границы, вскрывают на почте.

Источник: TUT.BY

Детали: Несколько читателей рассказали журналистам, что им пришли вскрытые по требованию таможни письма из-за границы, и предположили, что контролировать содержимое писем из других стран стали чаще.

О такой же ситуации в сториз в своем аккаунте в Instagram говорит и, например, Мисс Беларусь — 2008 Ольга Хижинкова.

В "Белпочте" говорят, что международная корреспонденция всегда проходит дополнительный контроль.

И ввозимая, и вывозимая за рубеж письменная корреспонденция поступает на контроль. Есть две процедуры, которые могут пройти такие отправления: осмотр и досмотр.

Специалист, если есть какие-то подозрения, может провести досмотр со вскрытием конверта, посылки или бандероли. Например, в посылке могут быть игрушки, похожие на оружие, и надо удостовериться, что внутри пакета нет ничего подозрительного, или, бывает, подозрения могут подтвердиться, — говорят в "Белпочте".

В Минской региональной таможне рассказали, что вскрытие корреспонденции производится не собственно таможенником, а по требованию таможни работником почты.

Также там говорят, что в последнее время "никаких изменений по поводу международной корреспонденции" не было и работа с ввозимыми письмами идет в обычном режиме.

Мол, традиционно международных почтовых отправлений, поступающих в страну перед новогодними праздниками, становится больше.

По словам таможенников, при выборе объектов и форм таможенного контроля используется система управления рисками в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза о таможенном регулировании.

Мол, в международных почтовых отправлениях, в том числе и письмах, могут находиться предметы и вещества, запрещенные либо ограниченные к ввозу. Например, в письмах могут отправлять особо опасные наркотические средства и психотропные вещества, не используемые в медицинских целях, такие как героин, марихуана, "марки" (LSD).

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
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