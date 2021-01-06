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Более четверти новых случаев коронавируса в Европе диагностируют в Великобритании

Среда, 6 января 2021, 01:10

По состоянию на 5 января в странах Европы диагностировали 222 566 новых заражений коронавирусом, в частности, рекордные 60 916 в Великобритании.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Франция, Испания, Италия, Чехия и Германия. Украина сейчас на 10-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 20-м месте.

 
Статистика за 4 января

Сейчас в мире диагностировано 86 миллионов случаев заражения коронавирусом, 60 миллионов больных вылечились, 1 834 354 пациента с COVID-19 умерли. 

Продолжают бороться с болезнью более 23 миллионов человек.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.

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Темы: коронавирус


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