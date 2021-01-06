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Церемонию вручения "Grammy" перенесли из-за COVID-19

Среда, 6 января 2021, 05:12

Церемонию вручения музыкальной премии "Grammy", которая должна была пройти в январе, из-за пандемии COVID-19 перенесена на март.

Источник: CNN со ссылкой на организаторов

Дословно: "Ухудшение ситуации с коронавируса в Лос-Анджелесе, когда больницы переполнены, службы здравоохранения работают на пределе, а также новые рекомендации от Минздрава подтолкнули нас к тому, чтобы перенести церемонию".

Детали: Музыкальная награда американской Академии звукозаписи, существует с 1958 года, в этом году пройдет 14 марта. Вести церемонию будет ведущий The Daily Show Тревор Ноа.

"Grammy" присуждается ежегодно в 108 категориях в 30 музыкальных жанрах за голосованием уполномоченных членов Академии звукозаписи.

Самыми престижными считаются 4 награды (The Big Four): Запись года; Альбом года; Песня года; Лучший новый артист или музыкальный коллектив.

Темы: музыка


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