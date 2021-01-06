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Россия открывала огонь в сторону украинских позиций из противотанкового гранатомета

Среда, 6 января 2021, 06:32
Россия открывала огонь в сторону украинских позиций из противотанкового гранатомета

Формирование России на востоке Украины 4 раза за сутки открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 5 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", на Приазовье, неподалеку населенных пунктов Гнутово и Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки враг совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета, а у Пищевик - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 6 января, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций наших защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, а также - крупнокалиберного пулемета.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ".

Темы: ООСРосcияоккупация
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