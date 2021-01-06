Украина и далее требует от Додика вернуть икону, похищенную в Луганске

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжает требовать от руководства Боснии и Герцеговины вернуть икону, похищенную в Луганске и подаренную главе МИД РФ.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, от нее открестились. Но господин Додик продолжает врать, превосходя своих старших друзей. Украина в и далее требует возвращения иконы "- написал он.

Напомним, глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик на пресс -конференции во вторник заявил, что вернет украинскую икону, похищенную в Луганске, тем, от кого ее получил - но не Украины.

Додик заявил, что история об иконе было сфабрикована в Боснии, и что Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении иконы.

Ранее глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена из оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.