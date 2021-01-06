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На Рождество дожди, потом мокрый снег припорошит гололед

Среда, 6 января 2021, 09:39

6 января в Украине без осадков и утром местами туман, а 7 января дожди с мокрым снегом, 8 января ожидаются снег и гололедица.

Источник: ГСЧС и "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Дословно ГСЧС: "7 января ночью в юго-западной части, днем ​​в большинстве областей дожди, местами с мокрым снегом, в южных и центральных областях местами значительные осадки; 8 января в северных, восточных, ночью и центральных областях мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, на остальной территории без осадков".

Детали: На Рождество, 7 января, температура ночью и днем ​​0-5° тепла, в южных областях днем ​​6-11° тепла.

8 января ночью и днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​на юге до 6° тепла.

В Карпатах ночью и днем ​​7 января 0-5° мороза, 8 января 3-8° мороза.

В столичном регионе 7-8 января сохранится облачная погода. 7 января ночью без осадков, днем ​​дождь с переходом в мокрый снег; температура ночью и днем ​​0-5° тепла.

В целом ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, 7 января в южных и восточных областях, 8 января в Украине местами порывы 15-20 м/с.

8 января осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, температура ночью и днем ​​от 2° тепла до 3° мороза.

В течение 9-10 января в Украине, по прогнозам синоптиков, будет преобладать сухая погода. Небольшой мокрый снег ожидается 9 января в северных, восточных областях; на юге и юго-востоке местами с дождем.

Днем 10 января в западных и юго-западных областях небольшой, в Карпатах и ​​на Закарпатье умеренный мокрый снег.

Температура ночью и днем ​​от 4° мороза до 2° тепла (ночью в западных областях 1-6 ° мороза, днем ​​на Закарпатье, юге страны, 9 января и на востоке 0-5° тепла).

В Киеве 9 января небольшой мокрый снег; 10 января без существенных осадков. Температура ночью и днем ​​от 4° мороза до 1° тепла.

Темы: погода


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