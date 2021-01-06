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Россиянин затаился от пограничников во рве, но его обнаружил тепловизор

Среда, 6 января 2021, 11:30
Россиянин затаился от пограничников во рве, но его обнаружил тепловизор
dpsu.gov.ua

6 января в Харьковской области "интеллектуальная граница" помогла обнаружить и задержать нарушителя, который незаконно направлялся из России.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: С помощью оптико-электронных приборов правоохранители обнаружили неизвестного, который незаконно пересек границу вблизи населенного пункта Токаревка, что в Дергачевском районе.

На задержание непрошенного гостя отправился пограничный наряд, от которого нарушитель пытался спрятаться в заснеженном рве. Он не учел, что тепловой силуэт человека на холодном снегу очень хорошо "видит" тепловизионная камера.

Нарушителя задержали. Он оказался гражданином РФ.

Задержанный рассказал, что хотел отпраздновать Рождество с родственниками в Украине. На нарушение границы его подтолкнули непогашенные кредиты, по которым его ограничили в праве выезда из РФ.

Сейчас за незаконное пересечение государственной границы Украины на россиянина составили материалы административного производства. Его дальнейшую судьбу решит суд.

По данным ГПСУ, в 2020 году пограничники Харьковского отряда задержали почти 200 человек, которые незаконно пересекли или пытались незаконно пересечь границу Украины.

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Темы: Пограничная службаграницаРосcия
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