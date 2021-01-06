Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киев пересек отметку в 115 тысяч случаев COVID и 2 тысячи смертей

Среда, 6 января 2021, 12:18
Киев пересек отметку в 115 тысяч случаев COVID и 2 тысячи смертей

За сутки 5 января в Киеве обнаружили 931 больного COVID-19, выздоровел 651 человек, в больницы столицы попал 71 пациент, умерли вследствие коронавируса во вторник 19 человек.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 172, в Днепровском – 137 и в Деснянском районе – 133 случая.

 

Среди новых больных – 25 медиков.

Всего за прошлые сутки диагноз подтвердили с помощью теста 540 женщинам в возрасте от 18 до 90 лет, 365 мужчинам в возрасте от 18 до 85 лет, а также 11 девочкам от 5 до 17 лет и 15 парням от 1 до 16 лет.

За все время пандемии в столице подтвердили 115 300 случаев заболевания COVID-19, умерли от коронавируса 2 022 киевлян, выздоровели 41 572 жителя Киева.

Напомним: За сутки 5 января в Украине подтвердили 6 911 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 14 490 человек, в больницы попали 2 978 больных, умерли 228 пациентов.

С 8 по 24 января 2021 года в Украине будет действовать усиленный карантин

Знать больше: Локдаун приближается: киевлянам напомнили, что можно, а что – нет

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусКиевэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
Covid-2019
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
Последние новости
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
Все новости...
Реклама: