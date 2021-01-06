Киев пересек отметку в 115 тысяч случаев COVID и 2 тысячи смертей

За сутки 5 января в Киеве обнаружили 931 больного COVID-19, выздоровел 651 человек, в больницы столицы попал 71 пациент, умерли вследствие коронавируса во вторник 19 человек.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 172, в Днепровском – 137 и в Деснянском районе – 133 случая.

Среди новых больных – 25 медиков.

Всего за прошлые сутки диагноз подтвердили с помощью теста 540 женщинам в возрасте от 18 до 90 лет, 365 мужчинам в возрасте от 18 до 85 лет, а также 11 девочкам от 5 до 17 лет и 15 парням от 1 до 16 лет.

За все время пандемии в столице подтвердили 115 300 случаев заболевания COVID-19, умерли от коронавируса 2 022 киевлян, выздоровели 41 572 жителя Киева.

Напомним: За сутки 5 января в Украине подтвердили 6 911 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 14 490 человек, в больницы попали 2 978 больных, умерли 228 пациентов.

С 8 по 24 января 2021 года в Украине будет действовать усиленный карантин.

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COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП