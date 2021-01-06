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13 членов ЕС просят Еврокомиссию поделиться вакцинами с Украиной

Среда, 6 января 2021, 13:30
Фото с Twitter ЕП

13 стран ЕС обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", копию письма в своем Twitter обнародовал корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

Письмо подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.

Они выразили поддержку усилиям и инициативам государств-членов и Еврокомиссии поделиться вакцинами с ближайшими соседями, такими как страны Западных Балкан.

"В то же время мы считаем, что ЕС должен пойти дальше текущих инициатив и поддержать других соседей ЕС - страны Восточного партнерства, если они сами этого захотят. Мы считаем, что наши границы не будут в безопасности, если мы не окажем поддержку нашим ближайшим соседям ", - говорится в письме.

13 стран призвали Еврокомиссию создать для восточного партнерства механизм, подобный тому, который был создан для Западных Балкан.

"В контексте приближения саммита Восточного партнерства в первой половине 2021 нам нужно послать сильный и скоординированный сигнал о стратегической ценности Восточного партнерства. Упрощенный доступ к распределению вакцин для наших восточных партнеров мог бы стать важным элементом такого сигнала ", - заявили авторы инициативы.

Они выразили убеждение, что такой жест ЕС получит высокую оценку правительств и гражданского общества стран Восточного партнерства.

Напомним, в конце прошлого года заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19.

Темы: ЕСЕврокомиссиякоронавирусвакцинацияУкраина


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